SOCIAL | L’omaggio della Lazio ai tre gol consecutivi di Pedro: “Quello che stavamo aspettando” | VIDEO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Arrivato nell’ultima finestra di calciomercato estiva proprio dalla Roma, Pedro ha iniziato alla grande la sua avventura con la maglia della Lazio. La prima gioia è arrivata il 26 settembre, nella vittoria per 3-2 della Lazio proprio nel derby contro i giallorossi, nel più classico dei gol dell’ex. Fin dall’inizio si è messo a disposizione della squadra e del suo allenatore ritrovato dopo l’esperienza al Chelsea, ovvero mister Sarri, con sacrificio, corsa e dribbling. Nelle ultime tre gare di campionato sono arrivati tre gol consecutivi, che lo hanno portato, momentaneamente, a quota 4 reti realizzate con la maglia biancoceleste: la prima importantissima nell’1-0 casalingo della Lazio contro la Fiorentina, tre giorni dopo ha aperto il big match di Bergamo contro l’Atalanta, finito poi 2-2, ed infine la rete del raddoppio nel 3-0 di ieri contro la Salernitana. Per omaggiare Pedro e le sue tre reti consecutive, la Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato un video in cui vengono riprese proprio le tre marcature dello spagnolo, accompagnato dalla frase: “Questo è quello che stavamo aspettando”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://twitter.com/officialsslazio/status/1457664833130795008?s=24

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: