CdS | Pruzzo elogia Immobile: “È il più forte, sarà titolare in Qatar”

È stato tre volte capocannoniere in Serie A negli anni ‘80 Roberto Pruzzo eppure l’ex romanista in Nazionale non è stato troppo fortunato. L’ex attaccante, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato di Ciro Immobile definendolo il miglior centravanti italiano: non ha concorrenza con gli Azzurri eppure sembra frenato, ma per Pruzzo è giusto che il ct Mancini insista con il bomber laziale, in quanto è destinato ad essere titolare al Mondiale.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

