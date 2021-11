Il Messaggero | Immobile cerca il miracolo. E Lotito chiacchiera con Sarri

Dalla maretta alla quasi quiete. Forse apparente. Dopo il botta e risposta del giorno prima, tra Lazio e Figc sul caso Immobile è tregua. Per ora. Archiviate le frecciate al veleno sullo staff azzurro, il presidente Lotito fa un improvviso blitz a Formello per vedere Immobile e sincerarsi delle sue condizioni. Il bomber ha cominciato la terapia, al momento solo piscina e niente più. I controlli radiografici erano previsti per la giornata di oggi, ma probabilmente slitteranno a domani mattina. La strategia è semplice, più passa il tempo, più si dà modo all’edema nella zona del polpaccio sinistro di assorbirsi. E questo potrebbe rendere l’esame e la diagnosi più chiara per cercare di arginare il problema e trovare una soluzione per tentare di recuperare l’attaccante nella maniera più breve possibile. Immobile, si sa, non è facile da gestire in questi casi. È il classico giocatore che smania per rientrare, a maggior ragione se davanti c’è una sfida importante come quella con la Juve. Ma stavolta bisogna fare attenzione perché il polpaccio e una zona delicata e se l’infortunio non viene curato bene, si potrebbe rischiare qualcosa di più serio. Sulle dinamiche dell’incidente ci sarebbe un po’ da discutere, anche perché l’attaccante era reduce da una settimana non proprio al massimo, visto che già dopo Bergamo e prima di Marsiglia lamentava un fastidio al collaterale del ginocchio che non è che sia sparito del tutto nemmeno con la Salernitana. Si possono stringere i denti, come spesso fa Immobile, ma è altrettanto vero che uno come lui, che gioca facendo continui strappi, per compensare il fastidio, potrebbe correre e muoversi in campo in maniera leggermente diversa. Da qui può essere nato il problema al polpaccio. Il sospetto da Formello è che in nazionale ci possa essere stato un trattamento legato ai massaggi o altro nella zona infiammata che, forse, poteva essere evitato. Ma di sicuro, Immobile proprio in perfette condizioni non era. Anche se manca ancora l’esito degli esami, sarà davvero dura che sia a disposizione di Sarri già con la Juve. Forse il Napoli il 28 novembre. Domani se ne saprà di più. Non solo Immobile. Lotito ha pranzato a Formello, è arrivato quando la squadra aveva da poco terminato la prima seduta (ieri era doppia). Si è visto velocemente anche con Sarri, ma i due non avrebbero parlato per niente di rinnovo. Ma anche qui c’è tempo e da parte del tecnico tutta la voglia a mettersi seduto e progettare la Lazio del futuro. Il Messaggero.

