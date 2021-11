Lazio, “Player of the month”: ecco il più votato di ottobre – VIDEO

Si è messo in mostra con il nuovo tecnico e mister Sarri sta premiando il suo impegno, dandogli sempre più spazio: Danilo Cataldi in questo avvio di stagione si sta mettendo a disposizione della Lazio e ne è diventato parte importante. Non a caso infatti è arrivata anche la convocazione in Nazionale da parte del ct Mancini. Nel consueto sondaggio che effettuata ogni mese la Lazio, inoltre, Danilo ha vinto il ballottaggio di ottobre: è stato quindi scelto come “Player of the month” e la società capitolina, attraverso i social ufficiali del club, ha omaggiato il giocatore con il seguente video:

Complimenti a @CataldiDanilo per esser stato eletto come calciatore del mese di ottobre pic.twitter.com/wjkwDqHHU6 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 13, 2021

