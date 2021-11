MotoGP | Oggi l’ultima gara di Valentino Rossi

Oggi 14 novembre 2021 sarà l’ultima volta che Valentino Rossi salirà su una Moto. Il Dottore sta per far calare il sipario su una carriera straordinaria iniziata nel 1996 e durata 25 anni. Ha vinto 9 titoli iridati, 65 pole, 115 vittorie, 235 podi e 96 giri veloci. Dopo gli esordi con Aprilia ed il passaggio alla Honda, Valentino Rossi si consolida campione e vincente con la Yamaha, dove rimarrà fino alla fine della sua carriera salvo una parentesi in Ducati tra il 2011 e il 2012.

