La Repubblica | Immobile migliora, a Napoli ci sarà. Lazzari contro la Juve

Ciro sembra stare meglio. L’esito della risonanza conforta Immobile, in Nazionale la situazione era stata forse drammatizzata in quanto il “vasto ematoma” si è già riassorbito. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad una nuova risonanza e se il polpaccio sarà pulito, il bomber potrà tornare ad allenarsi in gruppo. Quasi sicuramente non riuscirà ad esserci con la Juve in quanto il match è in programma per sabato alle 18 e i tempi sono strettissimi, però filtra ottimismo per la sua presenza contro il Napoli domenica 28. Anche la situazione dei terzini è da tenere sotto controllo: Lazzari si è infortunato a Marsiglia, Marusic è risultato positivo al Covid-19 in Nazionale. Oggi si conoscerà l’esito del tampone del montenegrino: se risultasse negativo significherebbe che è stato un falso positivo e potrà tornare in gruppo, al contrario scatterebbe la quarantena fino al 22 novembre, quando verrà sottoposto ad un nuovo tampone. Lazzari sta migliorando e, se non dovessero esserci contrattempi, mercoledì potrebbe tornare in gruppo. Lo riporta l’edizione romana de La Repubblica.

