TMW | Lazio, sospiro di sollievo per Immobile. Ma per la Juventus è emergenza terzini

Tira un sospiro di sollievo, Maurizio Sarri, anche se poi si ritrova a fare i conti con una nuova emergenza. Se ieri l’esito della risonanza di Immobile ha dato buone notizie, il tecnico della Lazio da oggi deve risolvere il problema dei terzini. Per la gara di sabato contro la Juventus (ore 18), l’unico a disposizione al momento è Hysaj: Marusic è risultato positivo sabato con il Montenegro (oggi aspetta il risultato del tampone molecolare svolto ieri) mentre Lazzari, che si è infortunato a Marsiglia una decina di giorni fa (lesione polpaccio), non è sicuro che riuscirà a recuperare per sabato. Lo staff medico sicuramente ci proverà e conta di farcela, ma il Comandante studia i piani B: ovvero Patric o Radu (con Hysaj a destra) come laterali bassi.

Tornando a Immobile, i controlli in Paideia gli hanno dato conforto: l’edema al polpaccio sinistro si è quasi completamente riassorbito. Ci sarà contro la Juventus? Le percentuali sono davvero minime, ma è un passo avanti rispetto a sabato, quando erano pari allo zero. Ciro continua a svolgere le terapie, alternando piscina e fisioterapia, in attesa dei prossimi esami a cui si sottoporrà a metà settimana. Sicuramente ci sarà nella trasferta di Napoli, il prossimo 28 novembre, contro il suo amico Insigne.

