Juventus, Dybala al J-Medical per accertamenti: ancora in dubbio la sua presenza con la Lazio

Nel primo pomeriggio, Paulo Dybala si è diretto presso il JMedical a Torino, per effettuare alcuni accertamenti fisici. L’attaccante, ha riportato un’inflazione al soleo, che non gli ha consentito i scendere i campo questa sera con la sua Argentina, nella sfida contro il Brasile. L’infortunio, è stato accusato proprio in Nazionale, quando è stato costretto ad uscire dal campo durante Argentina-Uruguay. Quest’oggi si è sottoposto ad ulteriori controlli, per valutare l’entità del problema e i possibili tempi di recupero. L’argentino rimane dunque in dubbio per il big match di sabato contro la Lazio, in programma alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

