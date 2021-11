CdS | Infortunio Immobile, Vialli: “Scorretto discutere i medici azzurri”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

“È ingiusto e scorretto mettere in dubbio la professionalità dello staff medico della Nazionale”. Il capo delegazione azzurro, Gianluca Vialli, interviene, con una dichiarazione all’Ansa, sulla polemica innescata dalle dichiarazioni del presidente della Lazio Lotito sull’infortunio che ha impedito ad Immobile di partecipare alle ultime due gare della Nazionale. “Pensavo – prosegue Vialli – che la dettagliata relazione del professor Ferretti alla vigilia della partita dell’Olimpico avesse già fatto chiarezza sulle condizioni e sulla gestione di Immobile. Come ho potuto accertare direttamente e come sempre avviene quando i calciatori sono chiamati in Nazionale, il nostro staff medico è stato professionale, scrupoloso e trasparente nel verificare e gestire le condizioni fisiche del giocatore”. Il presidente Lotito mercoledì era tornato ad attaccare lo staff azzurro: “Se le condizioni di approccio medico fossero state quelle della Lazio, probabilmente avremmo avuto una situazione completamente diversa”. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: