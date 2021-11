Furto in casa Maestrelli, rubata la medaglia dello Scudetto. L’appello del figlio Massimo: “Ricordo di valore affettivo, chiunque possa aiutarci lo faccia” | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Furto in casa Maestrelli durante la notte: a casa dello storico allenatore che ha vinto il primo Scudetto della storia della Lazio, è stata rubata la medaglia del tricolore datato 1974. A darne la notizia è stato proprio il figlio di Tommaso Maestrelli, Massimo, che chiede l’aiuto di tutti per ritrovare la medaglia che ha un valore affettivo per la famiglia Maestrelli. Questo il messaggio di Massimo Maestrelli, riportato da Paolo Signorelli di Radio Incontro Olympia: “Ciao Paolo, innanzitutto grazie a te ad alla radio di quanto state facendo per la mia famiglia. Stanotte i ladri sono entrati in casa, e nello studio di babbo hanno rotto il quadro con lo scudetto e asportato la medaglia d’oro con l’immagine di Lenzini e babbo di profilo con i nomi degli 11 giocatori intorno.

E’ un ricordo di valore affettivo immenso e ricordo il sorriso di babbo fiero ogni momento lo guardasse. Chiunque possa aiutarci, vi prego, lo faccia. Sono poche le cose di valore rimaste e questa è la più preziosa come ricordo di un momento unico. Grazie. Massimo Maestrelli”.

Aiutiamo la famiglia Maestrelli, vi chiedo massima condivisione. Grazie pic.twitter.com/0bsDcx1dZH — Paolo Signorelli (@PaulSigno9) November 19, 2021

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: