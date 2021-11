Lazio-Juventus, Nedved nel pre-partita: “I bilanci si fanno alla fine. L’obiettivo è recuperare il campionato”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sta per iniziare Lazio-Juventus, il primo big match della 13esima giornata. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di DAZN: “I bilanci si fanno alla fine. Finora abbiamo perso qualche punto, ha influito l’assenza di Ronaldo rispetto agli altri anni. Allegri ha dovuto risistemare la squadra, ci sta riuscendo anche se abbiamo perso qualche punto. Sta cercando di trovare il giusto equilibrio, l’obiettivo non è la Champions, è recuperare il campionato e arrivare più in alto possibile. Qua si cerca sempre la perfezione anche se è difficile da raggiungere, la Juventus è nata per vincere. Da un anno a questa parte stiamo ricostruendo con i giovani, ma non abbandoniamo mai la voglia di vincere.”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: