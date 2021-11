Lazio-Juventus, Zaccagni nel post partita: “Abbiamo faticato in attacco. Mi dò due/tre partite per tornare al 100%”

Nel post partita di Lazio–Juventus, il giocatore biancoceleste Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Ciro è un giocatore fondamentale per la Lazio. Secondo me, abbiamo disputato una buona gara ma non abbiamo finalizzato. Ci sono ancora molte partite da giocare e bisogna gestire le energie: sono calato nel secondo tempo, ma sono contento di aver messo minuti nelle gambe. Dobbiamo restare positivi e convinti di aver fatto una buona gara, lavorando ogni partita. Quando hanno cambiato modulo lo abbiamo capito, avevamo preparato bene la partita. Abbiamo faticato a trovare le soluzioni in fase offensiva. Mi dò due/tre partite per tornare al 100%. Dovevamo provare a cercare i tiri da lontano”.

E’ poi intervenuto anche ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Ciro ci è mancato, partita decisa dagli episodi. Abbiamo provato a fare il nostro gioco ma ci è mancato il peso lì davanti. Livello fisico? Nel primo tempo mi sentivo molto bene, nel secondo sono calato. Però sono minuti che mi servono per arrivare al 100%”.

