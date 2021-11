Europa League, Lazio qualificata come prima nel girone se… – FOTO

Con la vittoria per 0-3 alla Rzd Arena di Mosca contro la Lokomotiv, e il successo del Galatasaray per 4-2 contro il Marsiglia, la Lazio si è qualificata matematicamente ai sedicesimi di finale di Europa League. Come prima o seconda lo deciderà l’ultima gara del girone, che si disputerà all’Olimpico contro i turchi allenati da Fatih Terim il 9 dicembre. Per terminare la sua corsa come prima della classe ai biancocelesti di Maurizio Sarri basterà vincere, indifferentemente dallo scarto di gol. Le due squadre andrebbero infatti entrambe a 11 punti, ma passerebbe la Lazio in virtù della differenza reti generale. La Lazio è dunque padrona del proprio destino.

