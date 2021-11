FORMELLO – Felipe e Pedro con Immobile all’assalto del Napoli. In campo gli ex Hysaj e Reina

Nemmeno il tempo di sbarcare in Italia dalla trasferta con la Lokomotiv che la Lazio è già in partenza per Napoli dove domani sera affronterà la capolista. Ciro Immobile sta bene e lo ha dimostrato in Europa League, il capitano biancoceleste guiderà l’assalto alla formazione di Spalletti nel campo su cui ha scritto la storia del calcio italiano due anni fa. Ai lati del numero 17 confermati Felipe Anderson e Pedro, per il brasiliano una opportunità importante in un momento non particolarmente favorevole mentre lo spagnolo è una certezza. In panchina Mattia Zaccagni dopo due prove dall’inizio, l’ex Verona sta ritrovando la forma migliore dopo i due infortuni. Nessuna sorpresa in mezzo al campo con Milinkovic e Cataldi che tornano dal primo minuto e insieme a Luis Alberto comporranno il trio in mediana. Il numero 32 ha ormai preso per mano questa squadra a suon di prestazioni e grazie alla fiducia di Sarri che lo sta rendendo centrale nel gioco della Lazio. In difesa l’unica novità rispetto a Mosca sarà Lazzari sulla fascia destra con la conferma della coppia centrale Luiz Felipe-Acerbi e il grande ex Hysaj sulla corsia mancina. Solito avvicendamento fra i pali con Reina che si riprende la porta. Unico assente è Adam Marusic, il tampone del montenegrino è finalmente negativo e sta tornando in Italia ma non farà in tempo per essere a disposizione per la gara di domani. Il terzino si riaggregherà ai compagni per l’impegno infrasettimanale contro l’Udinese.

