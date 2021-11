Napoli-Lazio, i laziali rispondono presente: ecco il numero dei tagliandi venduti nel settore ospiti

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Domani alle ore 20:45 andrà in scena la sfida tra Napoli e Lazio, allo Stadio Diego Armando Maradona. Una gara importante per entrambe le squadre, con i partenopei alla ricerca di riscatto dopo la due sconfitte subite in campionato e in Europa League e i biancocelesti vogliosi dei 3 punti dopo il passo falso contro la Juventus. La risposta dei tifosi laziali ad un incontro così decisivo, non si è fatta attendere: fino ad ora sono infatti 720 i tagliandi venduti nel settore ospiti, una risposta come a solito importante da parte dei sostenitori biancocelesti pronti a sostenere la propria squadra.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: