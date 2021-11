Napoli-Lazio, Immobile: “Chiediamo scusa ai tifosi, prestazioni del genere non sono accettabili” – FOTO

Al termine dell’incontro perso dalla Lazio per 4-0 contro il Napoli. il capitano biancoceleste Ciro Immobile si è così espresso nel post partita ai microfoni di DAZN:

“Mi dispiace per i tifosi, prestazioni del genere non sono accettabili. Abbiamo chiesto scusa ai nostri sostenitori sotto il settore ospiti e lo ribadisco anche qua. So che questa squadra ha i margini per essere grande e lo ha dimostrato, è questo ciò che mi fa arrabbiare. Il mister sta lavorando bene, ma se poi non ci metti l’atteggiamento giusto in campo vieni a Napoli e prendi la batosta.”

Il capitano biancoceleste ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Radio: “C’è da chiedere scusa ai tifosi, mi sento di fare questo da parte di tutta la squadra. Di parlare della partita non c’è bisogno, quello che è successo lo hanno visto tutti. Bisogna rialzare la testa, ci sono tante partite da qui alla sosta, bisogna reagire, lo abbiamo già fatto, non è la prima volta che succede quest’anno. L’atteggiamento sbagliato accomuna le sconfitte in trasferta: questa squadra deve capire che se sbagli atteggiamento lo paghi a caro prezzo, le oggi è successo contro una squadra forte. Questa sera abbiamo offerto un brutto spettacolo.

Per statistica facciamo fatica dopo la seconda partita così ravvicinata, ma non è quello, è un alibi da cancellare dalla nostra testa. Bisognava fare un’altra prestazione, loro hanno capito l’importanza della gara, noi probabilmente no. Questa squadra nel corso degli anni ha vinto per umiltà, si aiutava, bisogna ritrovare cose che dentro di noi abbiamo. Bisogna trovare continuità non solo nei risultati, ma nella mentalità”.

