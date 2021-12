GdS | Lazio, anno nuovo squadra nuova: in arrivo Botheim, Angileri e Kepa

La Lazio vuole mettere le basi per un futuro importante: prima i contatti tra il presidente Lotito e mister Sarri per sancire un legame duraturo nel tempo, poi la sessione di mercato che si fa interessante. Secondo La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti hanno nel mirino Botheim, Angileri e Kepa: l’attaccante norvegese, il terzino argentino e il portiere spagnolo sono gli obiettivi del mercato di gennaio. Gli alti e bassi di questo periodo hanno portato la società a pensare ad alcuni innesti da inserire già nella sessione invernale. L’allenatore chiede in primis un terzino sinistro ed un vice-Immobile.

