GdS | Milan, infortunio Kjaer: nella lista dei papabili per gennaio spunta un difensore della Lazio – FOTO

Il difensore del Milan, Kjaer, ha riportato danni sia al legamento crociato del ginocchio sinistro che al collaterale. Per dare una prognosi esatta bisogna aspettare l’operazione, ma la stagione del danese è praticamente finita. I nomi dei possibili sostituti già si rincorrono nel mondo dei procuratori e dei direttori sportivi, ma il club aspetterà per fare qualsiasi tipo di valutazione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella lista dei possibili candidati per gennaio, oltre a Caldara e Milenkovic, potrebbe entrare anche Luiz Felipe della Lazio, che ha 24 anni con un contratto in scadenza a giugno 2022. Difficile convincere la Lazio a privarsene in anticipo senza un buon tornaconto, però mai dire mai.

