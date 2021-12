Il Tempo | Caro prezzi pure in Europa, tifosi infuriati – FOTO

Uno spettacolo indegno quello di ieri stasera allo Stadio Olimpico. Appena 7300 tagliandi staccati per la sfida tra Lazio e Udinese. Spalti semi deserti e non basta una giornata piovosa per spiegare la situazione in casa biancoceleste. I tifosi sono amareggiati per la politica societaria portata avanti in questa stagione. Quello che è sempre stato il club con i prezzi più popolari ha cambiato improvvisamente rotta. La scelta di non far partire la campagna abbonamenti ha fatto scoppiare la protesta. Per rimanere vicino alla squadra in campionato, i tifosi hanno già speso più soldi rispetto al prezzo medio di un abbonamento nell’era pre pandemia. E mentre i tifosi fanno i salti mortali per risparmiare qualche euro, la società ha pubblicato i prezzi per il match di Europa League contro il Galatasaray, decisiva per il primato del girone. Serviranno 20 euro per Curva e Distinti, che diventano rispettivamente 35 e 50 per Tribuna Tevere e Tevere Top. Mentre la Monte Mario è a 70 euro. Il Tempo.

