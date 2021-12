Inzaghi dopo la vittoria con la Roma: “Negli anni passati con la Lazio giocavamo bene e divertivamo”

Dopo la vittoria ottenuta contro la Roma per 0-3, Simone Inzaghi ha parlato nel post partita, analizzando anche parte della sua esperienza alla Lazio. Ecco le sue parole:

Si vede la sua mano, è più libera di testa questa Inter?

“E’ tanti anni che le mie squadre giocano in un determinato modo, cambiano i giocatori ma anche negli anni passati con la Lazio giocavamo bene e divertivamo. Non erano risultati casuali e scontati, ho avuto la fortuna di arrivare all’Inter anche perdendo giocatori importanti per la vittoria dell’ultimo campionato e adesso stiamo crescendo di partita in partita. Ero sereno anche quando eravamo a meno dieci dalla vetta, peccato per tre rigori che sono stati fatali contro Atalanta, Milan e Juventus“. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: