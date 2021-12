CdS | Oltre tutti i malumori: 550 laziali a Marassi

Sono più di 500 i laziali che non si fanno condizionare dai risultati e dalle prestazioni. In una tasca il biglietto, nell’altra la speranza di vivere tutt’altra trasferta rispetto a quella di Napoli. Si prova il colpo fuori casa, lo meriterebbero i tifosi biancocelesti che anche oggi seguiranno la squadra di Sarri. Per la precisione, nelle 5734 presenze di Marassi sono conteggiati i 550 tagliandi per il settore ospiti. Eppure, il malcontento è cresciuto negli ultimi 180 minuti di campionato. Dagli spalti sono partiti cori di contestazione e disappunto sia al Maradona, sia all’Olimpico giovedì: un umore nero per gli 8 gol subiti da Napoli e Udinese, per un nuovo corso che stenta a decollare, per l’atteggiamento passivo in campo, per alcune scelte societarie e pure per l’impossibilità di sottoscrivere l’abbonamento per la stagione in corso. Il costo dei biglietti si sta sommando una partita dopo l’altra, nel conto totale vanno inserite anche le gare in trasferta in cui finora la tifoseria non ha mai fatto mancare il proprio supporto. Dalle 10 di venerdì è stata aperta la vendita per i biglietti di Lazio–Galatasaray. Ci si gioca il primo posto nel girone e la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Sul circuito VivaTicket ci sarà tempo fino al fischio d’inizio di giovedì. Oggi c’è la Sampdoria e un altro viaggio da affrontare per i laziali: almeno loro, i 550 temerari, meriterebbero una prova d’orgoglio immediata. Corriere dello Sport.

