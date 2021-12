LAZIO WOMEN | Assente giocatrice della Roma: salterà il derby

Come riportato da vocegiallorossa.it, la giocatrice della Roma Andressa oggi pomeriggio è partita per il Brasile per motivi familiari. La centrocampista giallorossa salterà il derby di domenica contro la Lazio Women, ma tornerà nella Capitale prima di Natale.

