Sassuolo-Lazio, Dionisi: “Ottima prestazione della squadra, abbiamo meritato la vittoria”

Al termine della sfida tra Sassuolo e Lazio, vinta dai neroverdi per 2-1, il tecnico Alessio Dionisi ha commentato il successo ottenuto in rimonta ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“Da tutti i punti di vista meritavamo di vincere. Abbiamo concesso poco e messo qualità in campo, anche dopo il loro vantaggio. Il risultato è giusto ed è una conseguenza della prestazione. Sapevamo che avremmo trovato davanti una squadra forte, la traversa presa dalla Lazio nel finale non è solo fortuna, ma il simbolo di quanto abbiamo messo in campo oggi. Per i giovani in rosa ci vuole tempo, ma so il margine di miglioramento che hanno tutti quanti. Stanno dimostrando la loro qualità e le prestazioni come queste ne sono la prova. C’è molta differenza dal far bene in alcune partite e dare continuità di risultati. A volte ci accontentiamo solo della prestazione e non andiamo a cercare il risultato a favore. Anche oggi abbiamo sofferto un pò le ripartenza dei biancocelesti, e in questo dobbiamo migliorare. Mercato? Non mi ci soffermerei molto, preferisco parlarne con la Società. I nostri giocatori vanno tutelati in quanto molto giovani, dobbiamo aiutarli e spronarli. Vedo che stanno crescendo e facendo bene, noi possiamo solo accompagnarli e supportarli.”

