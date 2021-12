FORMELLO – Prove tattiche in vista del Genoa: Pedro da subito in campo

La Lazio da il via alla nuova settimana di allenamenti, in vista della gara casalinga in programma questo venerdì contro il Genoa alle ore 18:30. Dopo la sconfitta subita in rimonta con il Sassuolo, i biancocelesti hanno voglia di riscatto e tenteranno di conquistare i tre punti contro i rossoblu. Nessun assente nell’allenamento odierno pomeridiano, tutti in campo anche Pedro e Zaccagni, usciti prematuramente domenica per infortunio. L’allenamento ha preso il via con un torello, per poi effettuare andare ed esercizi sulla rapidità. In seguito prove tattiche, con la squadra divisa nei consueti due gruppi (Arancioni e Celesti).

