SOCIAL | Immobile al Bambin Gesù per incontrare un ragazzo ricoverato – FOTO

Oggi il Capitano Ciro Immobile e la Lazio sono andati al Bambin Gesù a trovare Giulio, un ragazzo ricoverato. A rivelarlo è l’account ufficiale dell’A.S.D. Città di Cerveteri su Instagram, che ha pubblicato l’abbraccio tra il loro calciatore e il bomber laziale. Giulio ha una malattia rara e “ha bisogno di una donazione di midollo che può salvargli la vita. Da 40 giorni infatti Giulio è ricoverato al Bambino Gesù di Roma per una aplasia midollare severa, una malattia rara e autoimmune, denominata anche anemia aplastica, che consiste nell’incapacità del midollo osseo di produrre un numero sufficiente di cellule del sangue”, spiega l’account della società calcistica sui social, che ha ringraziato pubblicamente il calciatore e la società biancoceleste e infine, ma non per importanza, ricorda di continuare a donare.

