Cagliari-Lazio, due anni fa la rimonta dei biancocelesti in zona Caicedo

Era il 16 dicembre 2019: Cagliari–Lazio, con i biancocelesti sotto di un gol contro la squadra sarda. Una partita pazzesca della squadra di Inzaghi, capace di vincere con due gol in pieno recupero. Simeone segna ad inizio match la rete dell’1-0, ma la reazione dei biancocelesti arriva sul finale: l’arbitro Massa concede otto minuti di recupero, tempo sufficiente per far si che la Lazio trovi la rete del pareggio con Luis Alberto al 93′ e quella della vittoria con Caicedo al 98′. La partita termina 1-2, con la Lazio a 3 punti dalla vetta.

