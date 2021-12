GdS | Sarri contratto pronto. Ecco il piano: 7 acquisti

Dopo l’annuncio di Lotito si aspetta la firma del tecnico.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sarri potrebbe firmare fino al 2025 prima di Natale. Due rinforzi a gennaio, gli altri cinque in estate. L’ingaggio attuale, da oltre 3 milioni, salirà fino ad avvicinarsi alla soglia dei 4 milioni (base fissa) più bonus. Restano da limare gli ultimi dettagli; nel contratto è presente una clausola, valevole per l’estero, che permette al tecnico di liberarsi pagando una penale. Il presidente biancoceleste ha promesso nuovi acquisti, tenendo conto dell’indice di liquidità, subordinati alla vendita o alla cessione in prestito con riscatto di alcuni giocatori. Sarri aveva chiesto una programmazione lunga due-tre sessioni di mercato: durante la finestra invernale, un vice-Immobile e un terzino sinistro; in quella estiva, due portieri, un difensore centrale, un regista e un’ala in più. Per l’attacco si pensa a Botheim o Lasagna, in difesa piace Casale del Verona. L’arrivo di un attaccante è subordinato alla cessione di Muriqi, che il tecnico ha chiesto di cedere anticipatamente nella sessione invernale. Per la fascia sinistra è rispuntato il nome di Willems, olandese di 27 anni, che gioca in Bundesliga. A destra, invece, è in bilico Lazzari, ci sono voci che lo avvicinano al Torino o in Premier. È destinato a partire a giugno, se non a gennaio.

