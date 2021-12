GdS | Lazio, rinnovo Sarri: la firma prima di Natale

Se ne parlava da tempo e lo ha ufficializzato il presidente Lotito alla cena di Natale della squadra: il contratto di mister Sarri verrà prolungato di due anni. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci siamo: il momento è arrivato, la firma del tecnico è attesa per i prossimi giorni e dovrebbe arrivare prima della sosta natalizia che scatterà dopo la partita in programma mercoledì a Venezia. L’allenatore in estate aveva firmato un biennale con scadenza 2023, la nuova scadenza è fissata al 2025. Le cifre sull’ingaggio, sui 3 milioni, resteranno più o meno le stesse, ma verranno aggiunti dei bonus.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: