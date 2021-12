Coppa d’Africa, la decisione della Caf: nessun rinvio della competizione

La Coppa d’Africa si giocherà regolarmente dal 9 gennaio al 6 febbraio. Come riportato da Sky Sport, la Confederazione calcistica africana ha deciso di smentire le voci di un possibile rinvio della competizione.

A confermarlo è stato il presidente Caf Patrice Motsepe, dopo un incontro con il capo dello Stato camerunese Paul Biya: “Il 9 gennaio ci sarà regolarmente la partita inaugurale tra il Camerun e il Burkina Faso. La variante Omicron è una grande sfida, ma nessuno sarà ammesso alle partite senza tamponi. Il 7 gennaio sarò personalmente in Camerun per la partita inaugurale e ci sarà anche il 6 febbraio quando verrà consegnato il trofeo. Vogliamo che i nostri giocatori giochino in Europa e abbiano successo, ma vogliamo anche che il nostro calcio diventi un’eccellenza mondiale. Quindi ci impegneremo con tutti i club, siamo guidati dalle regole Fifa che impediscono alle società di trattenere i calciatori. Questo è importante perché non possiamo permettere che l’Africa sia ultima“.

