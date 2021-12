CdS | Lazio, è caccia al terzino: Kurzawa e Casale in corsa

Lotito comprerà a gennaio, l’ha promesso a Sarri. Il mister ha chiesto un terzino sinistro e un vice Immobile, ma non si può comprare senza vendere sempre a causa dell’indice di liquidità, anche se è stato ridotto dalla FIGC. Sarri ha chiesto una Lazio più giovane ed è da costruire tra gennaio e giugno, gli indirizzati verso l’uscita a gennaio sono Lazzari e Muriqi, che insieme sono costati quasi 40 milioni e piazzarli a cifre simili sarà impossibile. Su di loro ci sono rispettivamente Torino e Bologna e Hull City. Sarà da tesserare Kamenovic, ma prima bisogna cedere almeno un esubero tra Vavro, Durmisi, Lukaku e Jony. L’eventuale partenza di Lazzari, invece, aprirà le porte al terzino sinistro chiesto da Sarri. Si segue Casale del Verona, su cui c’è anche il Napoli, Kurzawa del Psg, e dal Portogallo parlano di Ribeiro del Belenenses. Per quanto riguarda l’attacco le piste Kalinic e Lasagna sembrano essersi raffreddate. Al contrario, sono rimbalzati i nomi di Januzaj e Gudmundsson, entrambi in scadenza a giugno con la Real Sociedad e l’AZ Alkmaar. Lo riporta il Corriere dello Sport.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: