GdS | Lazio, porta aperta: Meret subito se Strakosha va via

La Lazio si guarda intorno per i rinforzi chiesti da mister Sarri, senza trascurare anche la questione portiere: Strakosha è in scadenza di contratto e non è detto che rimarrà a Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società capitolina ha messo gli occhi su Meret: il portiere friulano a Napoli non trova spazio, pertanto valuterebbe la possibilità di andare a giocare altrove. Si parlava di un’operazione da attuare, eventualmente, in estate ma se ci sarà l’opportunitàà i capitolini proveranno ad anticipare l’affare a gennaio. Il suo contratto scade nel 2023, la Lazio dovrà quindi trattare con i partenopei, ma il rischio che la stagione successiva il giocatore vada via a parametro zero dovrebbe agevolare l’operazione.







