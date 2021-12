CorSera | Ciro e Radu, il 2021 si chiude con i record storici di gol e presenze

Nel 2021 sono stati battuti due record storici della Lazio quello delle presenze, che risaliva al 2004, e quello dei gol, datato addirittura 1943. Ecco i principali numeri dell’anno che si chiude: 1,6 è la media punti di Sarri in 25 partite fra campionato ed Europa League, è appena

all’11° posto della classifica guidata da Eriksson (1,94) davanti ad Inzaghi (1,78), che a maggio ha lasciato la Lazio col record di partite per un allenatore biancoceleste (251). Tre le reti segnate all’Inter il 16 ottobre da Immobile (su rigore), Felipe Anderson e Milinkovic: quel 3-1 dell’Olimpico è l’unico ko subìto dalla capolista nel girone d’andata. Quattro i gol realizzati da Lazio e Udinese il 2 dicembre a Roma, per un 4-4 (raggiunto dai friulani al 99’) che nelle 2.701 partite biancocelesti in serie A ha un solo precedente, contro il Milan nel 1999. Quattro i gol subiti a Napoli il 28 novembre: quel 4-0 è stata la sconfitta più netta del 2021. E l’incontro del 22 aprile, sullo stesso campo, la Lazio l’aveva perso 5-2. Sei le reti segnate allo Spezia nel 6-1 del 28 agosto, il più largo successo del 2021. Otto le partite giocate nelle coppe europee nel 2021: dopo 3 sconfitte consecutive (2 col Bayern in Champions, una col Galatasaray in EL) sono arrivate 2 vittorie e 3 pareggi. 17 i successi in casa della Lazio in campionato nel 2021: battuto il record per un anno solare, stabilito a quota 16 nel 1950. 34 gli anni di Pedro, che il 26 settembre è diventato il terzo giocatore a segnare nel derby con entrambe le maglie firmando uno dei 3 gol con cui la Lazio ha vinto 3-2. Prima di lui c’erano riusciti solo Selmosson e Kolarov. 52 i gol di Milinkovic, che con l’ultimo segnato in questo 2021 (il 5 dicembre sul campo

della Sampdoria, prima di essere espulso) ha battuto il primato laziale per un centrocampista, stabilito da Nedved a quota 51. 73 le reti segnate negli incontri della Lazio in questo campionato, record stagionale, con una media di quasi 4 a partita: 39 a favore (3° attacco) e 34 contro (appena la 13ª difesa). 166 i gol con la Lazio di Immobile, che a novembre ha superato lo storico record (159) stabilito nel 1943 da Piola. Ciro ne ha segnati 136 in campionato, 9 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa e 19 in Europa. Nelle coppe internazionali è ancora a -1 da Inzaghi, in serie A è a -7 da Piola. 416 le partite giocate con la Lazio da Radu, che ad aprile ha migliorato il record (401) stabilito da Favalli nel 2004. Il romeno ne ha disputate 342 in serie A (altro record, superate le 339 di Puccinelli), 25 in Coppa Italia, 4 in Supercoppa e 45 in Europa. Corriere della Sera.







