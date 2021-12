FORMELLO | Tra tattica e atletica continua la preparazione in vista dell’Empoli. Ancora out Luis Alberto e Zaccagni

Dopo la doppia seduta di ripresa della giornata di ieri, questa mattina la squadra di mister Sarri si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello per la seduta mattutina d’allenamento. Continua la preparazione in vista della ripresa, fissata per giovedì 6 gennaio 2022. Il primo avversario della Lazio del nuovo anno sarà l’Empoli, sfida in programma alle ore 14:30 allo Stadio Olimpico di Roma.

La seduta ha preso il via con la consueta attivazione, basata su circuiti tecnici. Poi l’allenamento è proseguito con alcune partitelle tattiche, tra porta grande e porticine e, prima della consueta partitella finale, c’è stato spazio anche per una fase atletica, con allunghi sugli 80 metri.

Mentre il gruppo era impegnato con gli allunghi, i brasiliani Felipe Anderson e Lucas Leiva hanno recuperato il circuito di variazione di ritmo della seduta di ieri. Invece Ciro Immobile, rientrato regolarmente in gruppo già da ieri, ha saltato la partitella finale e, prima di rientrare negli spogliatoi di Formello, si è cimentato nella guida del piccolo trattore che serve per spianare l’erba del campo.

Assenti alla seduta odierna l’infortunato Francesco Acerbi, Akpa Akpro, Luis Alberto, Mattia Zaccagni, Luka Romero e Jony.







