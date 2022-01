Lazio, il 2021 europeo dei biancocelesti

Il 2021 della Lazio in ambito europeo ha segnato alcuni passi importanti. Dopo il ritorno in Champions League avvenuto nel 2020, questo anno si era aperto il 23 febbraio, quando i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi, arrivati agli ottavi di finale, hanno ‘pescato’ la peggiore delle sfidanti, ovvero il Bayern Monaco campione in carica. Allo Stadio Olimpico di Roma il risultato è netto a sfavore della Lazio, un 1-4 che non ha lasciato grande spazio di manovra per un possibile recupero all’Allianz Arena.

Ad aprire le danze ci aveva pensato Robert Lewandowski, poi il raddoppio ed il tris furono di Jamal Musiala (24′) e Leroy Sané (42′). Nella ripresa Acerbi aveva calato il poker per gli avversari con un autogol, mentrela rete della bandiera è stata di Joaquin Correa. Il ritorno in Germania non è andato meglio: un’altra sconfitta, stavolta meno ampia rispetto a quella dell’Olimpico, un 2-1 siglato dal solito Lewandwoski e da Choupo-Moting, con la rete laziale di Parolo.

Il percorso in Champions League della Lazio si è concluso contro i più forti, ma già essere arrivati agli ottavi di finale era stata comunque un’impresa per Inzaghi.

L’estate ha portato a Roma il vincitore dell’Europa League con il Chelsea, Maurizio Sarri. La Lazio non si è qualificata per la Coppa maggiore, ma il percorso del nuovo allenatore è stato tendenzialmente positivo. Poteva chiudersi in bellezza, nella notte con il Galatasaray all’Olimpico, ma l’altalenanza di risultati di questo inizio di stagione ha portato ad uno scialbo pareggio per 0-0 che ora ha costretto la Lazio a giocare i sedicesimi di finale contro il Porto, nel 2022.

In Europa League spiccano l’1-0 dei turchi a casa loro, a causa del clamoroso autogol di Strakosha dopo il tentativo di una respinta in porta. Poi ci sono stati i pareggi contro i francesi del Marsiglia (0-0 a Roma, 2-2 in Francia), mentre contro i russi del Lokomotiv Mosca è andato tutto liscio (2-0 in Italia, 0-3 in Russia).

Il 2021 della Lazio in Europa è stato sufficiente, in linea con le aspettative.







