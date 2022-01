Genoa, il neo presidente Zangrillo: “Stadi al 50%? Noi patiamo poco a livello economico, ma per le grandi Società è un problema enorme”

Il medico Alberto Zangrillo, da poco presidente del Genoa, in una intervista rilasciata oggi per il quotidiano Libero si è espresso in merito al futuro della sua squadra e ha detto la sua sulle nuove misure anti Covid messe in atto per arginare la pandemia, che interessano la capienza degli stadi.

Queste le parole del presidente rossoblu:

“Si tratta di una decisione che è superata dal fatto che la maggioranza delle regioni ormai è in zona gialla, dove la capienza al 50% era già prevista. Noi la patiamo poco a livello economico, ma per le grandi società è un problema enorme e penso che lo stadio sia un luogo sicuro. Si fanno controlli e comunque sei all’aperto”.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: