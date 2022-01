Il Tempo | Sarri aspetta ancora i regali

Servono un terzino e un vice Immobile, ma la «storia» insegna che Lotito non farà follie. Piace Mandava del Lille, per l’attacco prende quota il giovane Burkardt del Mainz.

Come riportato da Il Tempo, tra i desideri del tecnico toscano arrivano conferme sul nome di Reinildo Mandava del Lille. Il laterale che compirà 28 anni il 21 gennaio ha superato Kuzawa, Van Aanholt e Casale (resta un obiettivo per l’estate). È in scadenza il prossimo giugno e sembrerebbe non abbia intenzione di rinnovare. Il club francese però non concede sconti, chiede 7-8 milioni e sarebbe disposto a perderlo persino a parametro zero, qualora non arrivasse una proposta congrua. Per l’attacco, si sono raffreddate le piste che portano a Kalinic e Lasagna del Verona, mentre prende quota l’ipotesi del giovane tedesco Jonathan Burkardt del Mainz.







