Lazio, il calendario del mese di gennaio: tutti gli impegni dei biancocelesti tra Serie A e Coppa Italia – FOTO

Attraverso un post pubblicato sul proprio prillo Twitter ufficiale, la Lazio ha reso noto il calendario del mese di gennaio con tutti gli impegni in programma. Si parte domani con la prima sfida del nuovo anno contro l’Empoli in programma ale ore 14:30 all’Olimpico. Si prosegue poi con la gara contro l’Inter al Meazza di domenica 9 gennaio alle 20:45. Poi tre incontri in 8 giorni per i biancocelesti, che affronteranno prima la Salernitana il 15 gennaio in trasferta, poi l’Udinese in Coppa Italia in casa il 18 gennaio alle 17:30, e infine l’Atalanta il 22 gennaio alle 20:45 sempre allo Stadio Olimpico.

Di seguito l’immagine con tutte le sfide postata dalla Lazio:







