Serie A, Inzaghi nominato allenatore del mese di dicembre: il premio prima di Inter-Lazio

Simone Inzaghi è stato nominato come miglior allenatore del mese di dicembre. Lo fa sapere la Lega Serie A, la quale spiega come il premio sia stato assegnato in base a dei criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle squadre dei vari allenatori del campionato italiano, oltre che alla correttezza del comportamento tenuta durante le gare, da parte di una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive. Tale premio verrà consegnato all’ex tecnico biancoceleste proprio in occasione della sfida in programma il 9 gennaio tra Inter e Lazio, prima del fischio d’inizio. Una data speciale quella di domenica sia per Inzaghi, che riceverà questo special premio (il primo) sia per la Società capitolina, la quale festeggia il suo 22esimo anno di nascita.

Di seguito le parole in merito di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A:

“Il mese di dicembre di Simone lnzaghi è stato semplicemente perfetta. La sua firma sull’Inter è evidente: cinque successi in altrettante gare, 15 reti realizzate e nessuna subita sono fa conseguenza dell’ottima gestione del gruppo e del gioco imprevedibile e spettacolare che Inzaghi ha saputo dare ai nerazzurri, guidandoli a chiudere al primo posto il girone d’andata della Serie A.”







