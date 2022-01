Juve, anche Pavel Nedved tra i positivi: nessun contatto con i giocatori

Continua a crescere il numero dei positivi in Serie A: questa volta è il turno di Pavel Nedved. L’ex giocatore di Lazio e Juve, ora vice-presidente del club bianconero, è risultato positivo al Covid 19 dopo un tampone. Fortunatamente per il club l’ex pallone d’oro non aveva avuto contatti con i giocatori. Il fatto non dovrebbe quindi interessare il numero di positivi della Juve.

fonte: ANSA





