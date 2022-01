Il Tempo | Acerbi si ferma ancora: ora serve un rinforzo

Sarri non perde la partita, ma perde il suo centrale. A metà del primo tempo infatti Acerbi ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Minuto 25 di Lazio-Empoli: dopo essersi proiettato in avanti, il difensore biancoceleste torna in difesa, alza il braccio, non ce la fa. Il numero 33, che aveva recuperato nelle ultime ore, ha sentito tirare ancora bicipite femorale della coscia sinistra e ha raggiunto in anticipo gli spogliatoi (al suo posto è entrato Patric). Per lui si teme lo stiramento, sarà sicuramente fuori per le sfide con Inter e Salernitana. Poi da calendario ci sono Coppa Italia (con l’Udinese) e Atalanta, più probabile però vederlo a inizio febbraio, dopo la sosta di campionato. Un ko che potrebbe spingere la società a intervenire sul mercato, anche se prima serve una cessione. Lazzari è l’unico del pacchetto arretrato che potrebbe avere richieste, ma al momento nessuna offerta concreta per l’ex Spal è arrivata a Formello. Il Tempo.







