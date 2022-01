CdS | Sarri alla ricerca di solidità a centrocampo

Maurizio Sarri è alla disperata ricerca di continuità nei risultati e di solidità a centrocampo. In questo senso, molto probabilmente, verteranno le sue scelte tattiche per la sfida contro l’Inter.

Basic risulta favorito dall’allenatore biancoceleste rispetto a Luis Alberto, già escluso nella gara d’andata. Il Corriere della Sera, infatti, riporta che “l’unica possibilità di vedere il Mago e il serbo (Milinkovic) in coppia a San Siro sarebbe legata al cambio in regia tra Cataldi e Leiva”. Questa sembra, però, un’ipotesi molto remota.

Un altro dubbio tattico di Sarri sarebbe legato alla composizione dell’attacco. Immobile è dato per certo al centro del tridente, il ballottaggio si gioca tra Zaccagni e Felipe Anderson. Per ora sembra essere in vantaggio l’ex Verona, grazie alle sue recenti prestazione. È più probabile che Felipe rimanga in panchina, soprattutto a causa degli scontri nella gara d’andata avvenuti dopo il raddoppio del brasiliano, segnato con Dimarco a terra. Ciò nonostante, Anderson potrebbe entrare a partita in corso, a patto di non causare altre polemiche.

Riguardo al resto della formazione, sembra certa la sostituzione di Radu per Acerbi, provato in coppia con Luis Felipe. Quest’ultimo appare largamente favorito rispetto a Patric. Certa anche la presenza di Hysaj e Marusic, con Strakosha tra i pali.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: