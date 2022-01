Tegola Acerbi, quanto tempo resterà fuori dal campo?

Francesco Acerbi, dopo essere uscito anticipatamente nella sfida dell’Olimpico contro l’Empoli, si è sottoposto agli esami strumentali del caso. Il resoconto non sembra essere dei più rosei. Si teme una lesione di secondo grado, che lo costringerebbe a restare lontano dal campo per un mese circa. Nel caso l’infortunio dovesse essere confermato, lo staff tecnico e il calciatore farebbero il possibile per un ritorno nella lista dei convocati per la sfida casalinga contro il Bologna del 13 febbraio.

