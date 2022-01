CdS | Mancini prepara la lista dei convocati per lo stage di fine mese: possibilità per due biancocelesti

Il Ct della Nazionale Roberto Mancini, è pronto ad abbracciare e testare i nuovi elementi che potrebbero prossimamente unirsi all’Italia Il tecnico infatti, prima degli spareggi Mondiali di marzo, si aspetta di poter radunare più o meno una trentina di giocatori a Coverciano tra azzurri già in rosa ed eventuali nuovi giocatori verso fine gennaio. Tra questi ci sono due biancocelesti: il primo è Luiz Felipe, che con tutte le probabilità sarà convocato da Mancini per conoscerlo e testarlo come nuovo rinforzo azzurro nel reparto difensivo. Il secondo è Mattia Zaccagni, il quale potrebbe giocarsi le proprie chance per una maglia in Nazionale. Non solo loro, ma anche Joao Pero, Frattesi, Tonali, Zaniolo e Politano si uniranno allo stage, pronti a guadagnarsi le grazie di Mancini.

Lo riporta il Corriere dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: