GdS | Lazio, c’è Burkardt come vice-Immobile ma senza cessioni…

Lavorare sul mercato per accontentare il tecnico, già a gennaio: è questo l’obiettivo della società biancoceleste, con mister Sarri che ha esplicitamente chiesto almeno due rinforzi, un terzino ed un vice-Immobile. Come ribadisce La Gazzetta dello Sport, alla Lazio piace l’attaccante del Mainz Jonathan Burkardt ma l’indice di liquidità negativo al momento blocca i movimenti. Muriqi non ha convinto l’allenatore e per l’attacco spunta quindi il tedesco, titolare nell’Under 21 del suo Paese. Il suo costo oscilla tra i 10 e i 15 milioni ed è senza dubbio un elemento molto interessante in prospettiva.

