Calciomercato Lazio, dalla Turchia: offerta del CSKA Mosca per Muriqi

Alle voci delle ultime ore riguardanti Muriqi se ne aggiunge una dalla Turchia: secondo quanto riportato dal giornalista turco Ertan Suzgun sarebbe giunta alla Lazio un’offerta da parte del CSKA Mosca per l’attaccante Kosovaro. Tuttavia le squadre che lo stanno cercando attendono una risposta dal club biancoceleste, il quale sta ancora cercando dei modi per sbloccare l’indice di liquidità e conseguentemente regalare a Sarri delle pedine importanti per il progetto e la crescita della squadra.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: