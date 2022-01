CdS | Riecco Luis Alberto, Immobile aspetta i suoi assist

Lo spagnolo torna al centro del gioco come negli anni passati.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’indisponibilità di Basic conferma la presenza in campo di Luis Alberto dal primo minuto. La partita d’andata contro la Salernitana fa ben sperare: il giocatore biancoceleste firmò il 3-0 allo Stadio Olimpico. Finora Luis Alberto non ha avuto continuità di rendimento, né di utilizzo: l’ultima occasione in cui venne schierato titolare fu nella gara infrasettimanale contro l’Udinese. Oggi sarà in campo, riconfigurando l’asse Mago–Ciro che ha fatto la fortuna della Lazio negli scorsi anni.

