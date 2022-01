Il Messaggero | Lazzari, gol e strip con “dedica” a Sarri

Manuel Lazzari segna il 3-0 all’Arechi e si spoglia. Un’esultanza insolita che nasconde sì gioia, ma anche tanta rabbia ed amarezza. Sentimenti comprensibili, dato che il centrocampista biancoceleste non trova più spazio nella squadra: lui che era abituato al posto da titolare, adesso si ritrova a fare la riserva. È rammaricato anche Sarri, che apprezza molto Lazzari ed è consapevole di poter perdere un giocatore decisivo perché la squadra non puù permettermelo. L’allenatore parla chiaro, Lazzari sta pagando colpe non sue e merita continuità. Il suo futuro è incerto, probabilmente in uscita, tra offerte da Bologna, Torino ed Atalanta.

