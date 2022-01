Davide Torchia:” Lazio squadra che gioca bene. Sarri è uno che migliora i giocatori”

Durante il podcast Stadio Aperto in onda questa sera su TMW Radio, il procuratore Davide Torchia ha espresso le sue considerazioni sulla Lazio e sulla gestione di Sarri.

Queste le sue parole:” Ci sono momenti in cui la Lazio è bella, entusiasmante, è una squadra che parte e gioca bene. Sono troppi i goal subiti, ma chi prende Sarri può non immaginare una prima parte di stagione buona. Deve ancora fare dieci risultati utili di seguito. Lotito? Lui è affascinato perché guarda val risultato immediato e al futuro, alla gestione dei calciatori. Sarri è uno che bene o male quando ha lavorato anche con gente non famosissima ne ha migliorati tanti”.

