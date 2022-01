21 gennaio 1998, 24 anni fa la vittoria nel derby con il gol di Guerino Gottardi: il ricordo della Lazio | VIDEO

21 gennaio 1998 – 21 gennaio 2022. Sono passati esattamente 24 anni da quella notte allo Stadio Olimpico di Roma. In un mercoledì sera di Coppa Italia, andava in scena Roma-Lazio, derby di ritorno dei Quarti di finale della competizione. Dopo aver vinto con un sonoro 4-1 il match di andata, firmato Bokšić-Jugović-Mancini-Fuser, i biancocelesti allenati da Sven Göran Eriksson si aggiudicarono anche la sfida di ritorno, superando la Roma per 1-2. Vantaggio biancoceleste con Jugović, pari giallorosso che porta il nome di Paulo Sergio, ma al 94° la ripartenza di Guerino Gottardi fu letale e, a tu per tu con Konsel, fece esplodere l’Olimpico, sponda biancoceleste. Grazie anche al gol di Gottardi, la Lazio riuscì a portare a casa il trofeo, battendo la Juventus in Semifinale e il Milan in Finale.

A 24 anni di distanza dal successo nel derby firmato Guerino Gottardi, la Lazio, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare quella stracittadina, pubblicando il video della rete dell’ex numero 17 biancoceleste.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1484478041267052547?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

