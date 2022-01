PAIDEIA | Visite mediche d’idoneità per Basic ed André Anderson: pronti a tornare a disposizione di mister Sarri

Arrivano buone notizie, in chiave recuperi, per mister Sarri. Questa mattina Toma Basic ed André Anderson hanno svolto, in Clinica Paideia, le consuete visite mediche d’idoneità. Dopo aver saltato le ultime sedute d’allenamento e le sfide contro Salernitana, in campionato, e Udinese in Coppa Italia, i due calciatori biancocelesti sono pronti a tornare a disposizione di mister Sarri. Già da questo pomeriggio, visto che entrambi dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo nella rifinitura in vista di Lazio-Atalanta in programma domani sera alle 20:45.

